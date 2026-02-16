In ufficio fino a mezzanotte 3 euro lordi all' ora finte partite Iva | l' inferno dei giovani architetti a Milano

Un giovane architetto di Milano ha passato la notte in ufficio perché lavorava senza un vero contratto e con uno stipendio di soli 3 euro lordi all’ora. La sua mail professionale aveva un dominio aziendale, e anche la scrivania e il computer erano presenti, ma gli mancava il documento che sancisse ufficialmente il suo rapporto di lavoro. Questi dettagli mostrano quanto sia diffusa la pratica di assumere giovani con false partite Iva, lasciandoli senza diritti e protezioni.

Fino a 12 ore al giorno e zero tutele, con incarichi pesanti. Le condizioni del settore sono da sempre compromesse, soprattutto per chi è all'inizio della carriera. Ora con il nuovo codice deontologico qualcosa potrebbe cambiare. "Alcuni colleghi guadagnano 1.000 euro lordi al mese: a Milano, semplicemente, non ce la fai". Su Dossier le storie e le testimonianze Marco percepiva un fisso, senza tutele e senza contributi. Non aveva l'elasticità del libero professionista, ma neanche l'inquadramento di chi lavora in azienda. Era una finta partita Iva. Riceveva uno stipendio che non superava i 1.