Milano | il popolo leghista non si vede In pochi seguono Salvini

A Milano, il numero di persone presenti agli eventi organizzati dalla Lega appare molto limitato rispetto alle aspettative. Nonostante gli sforzi di comunicazione e promozione, pochi seguaci si sono mostrati alle iniziative del partito. La partecipazione della cittadinanza sembra essere inferiore rispetto a quanto previsto, evidenziando una scarsa affluenza rispetto alla presenza di attivisti e sostenitori sul territorio.

Milano La «remigrazione» non mobilita, il leader perde la scommessa. La freddezza degli alleati Milano La «remigrazione» non mobilita, il leader perde la scommessa. La freddezza degli alleati Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il dato numerico è il primo che salta agli occhi. Nonostante il grande sforzo organizzativo della propaganda salviniana, il popolo della Lega non risponde alla chiamata del suo Capitano. CIRCA DUEMILA persone in corteo, poco più del doppio in una piazza Duomo che mostra ampi spazi vuoti, oltre a turisti e milanesi che passeggiavano tranquillamente, incuranti di quanto stava avvenendo a poca distanza da loro.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini La premier Meloni e il vicepremier Salvini nello spot per il leader ungherese Orbán Notizie correlate Leggi anche: Referendum, Salvini: “Se vince il sì, giustizia più veloce”. Ma la senatrice leghista Bongiorno avvertiva: “Un ignorante può pensarla così” Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini; Il flop della piazza dei Patrioti. Salvini sempre più solo e stanco, non riesce a rilanciarsi; No all'Europa, sì alla remigrazione: in piazza a Milano l'ultima versione della destra nazionalista; La piazza leghista a Milano urla remigrazione. Salvini: Ue segua gli Usa sulle sanzioni a Mosca. La piazza della Lega a Milano non si riempie. Dal palco si urla remigrazione«Europa padrona, la Lega non perdona». Con lo storico slogan rivisitato per la giornata, i leghisti inaugurano il corteo in direzione piazza Duomo per la manifestazione Senza paura promossa dai Patr ... msn.com # MILANO, FUORILEGGE AL VOLANTE: IL SUD NON ACCETTA PIÙ QUESTA NARRAZIONE! Gira indisturbato tra le nebbie del Nord un vero pericolo pubblico: un uomo fermato a Milano senza patente, senza assicurazione e con un kit completo da scasso a - facebook.com facebook #Milano, Remigration Summit in Piazza Duomo: "Padroni a casa nostra" x.com