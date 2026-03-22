Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi | l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al Senatùr | la diretta

A Pontida, questa mattina, si è svolto il funerale di Umberto Bossi, con i militanti leghisti che hanno partecipato per rendere omaggio al loro leader. La cerimonia ha visto l’abbraccio tra i presenti e la famiglia del defunto, mentre i supporter si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a quella che era una figura centrale nel movimento. La giornata è stata caratterizzata da momenti di commozione e partecipazione.

Pontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Sarà l’amata Pontida, cara a Umberto Bossi e a tutta la Lega, ad accogliere migliaia di militanti leghisti. Per volere della famiglia la cerimonia sarà privata e improntata il più possibile alla sobrietà e al riparo, come si dice in questi casi, dai riflettori. Per questo troupe televisive e giornalisti non sono stati ammessi all’interno del monastero di San Giacomo Maggiore dove a partire dalle 12 si svolgerà la messa. “Privata” ma non “blindata": i posti all’interno del monastero saranno infatti liberi fino a esaurimento: chi vorrà potrà dunque accedervi e partecipare al rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la diretta Articoli correlati Leggi anche: Funerali Umberto Bossi, tutto pronto a Pontida: dai big del governo al coro degli Alpini. Orari e cerimonia per l’ultimo saluto al Senatur Umberto Bossi, a Pontida i funerali del fondatore della Lega – La direttaTutto pronto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto il 19 marzo scorso a 84 anni. Una raccolta di contenuti su Umberto Bossi Temi più discussi: Il popolo leghista saluterà per l’ultima volta Umberto Bossi a Pontida – Il cordoglio della Lega pavese; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Bossi, a Pontida l’ultimo saluto. Saranno funerali di popolo. Salvini va in visita: Emozionato; I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida. Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al Senatùr: la direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it Addio a Umberto Bossi, funerali blindati ma sobri a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... ilgiorno.it L’ex leghista Davide Boni ricorda Umberto Bossi, scomparso giovedì sera: “Era brusco ma vedeva molto più lontano degli altri. Ci ha fatto vivere un sogno” La critica alla Lega di Salvini: https://fanpa.ge/BK7oK facebook Oggi a Pontida i #funerali di #UmbertoBossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino x.com