A pochi giorni dal voto, Matteo Salvini ha dichiarato che, in caso di vittoria del sì, la giustizia italiana sarà più efficiente e veloce. Durante un evento a Milano a sostegno del referendum, il leader leghista ha ribadito questa posizione. Nel frattempo, una senatrice della stessa forza politica ha commentato che un ignorante potrebbe interpretare così la questione.

A pochi giorni dal voto, Matteo Salvini non ha dubbi. E a margine di un evento per il Sì a Milano, conferma che se vince il sì la giustizia italiana sarà più efficiente e veloce. Peccato che soltanto due mesi fa, la senatrice Giulia Bongiorno, dello stesso partito del vice premier, in Aula avvertiva: “Chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui temi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere”. Se il processo penale fosse una partita, il pm sarebbe il guardalinee. Non una squadra come pensa qualcuno Questa riforma non vuole processi più rapidi, ma giudici più timorosi. Voto No per etica e tecnica! Mattia Battistetti morto in cantiere a 23 anni: assolti il responsabile dei lavori e il rappresentante dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Salvini: “Se vince il sì, giustizia più veloce”. Ma la senatrice leghista Bongiorno avvertiva: “Un ignorante può pensarla così”

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