A Milano, le impalcature che coprono le strade durante i lavori edili sono spesso visibili per diversi mesi, creando barriere temporanee nel centro cittadino. Recentemente, sono state proposte soluzioni per migliorare l’aspetto estetico di queste strutture, ispirandosi a pratiche di settore che puntano a valorizzare il decoro urbano. L’obiettivo è rendere meno impattanti le aree interessate ai cantieri senza modificare le tempistiche di intervento.

Le impalcature che occupano le strade di Milano, trasformandosi in barriere visive per mesi, potrebbero presto cambiare volto grazie a un approccio estetico mutuato dal settore del lusso. Mentre i cantieri cittadini continuano a presentare protezioni standard e uniformi, il caso di un intervento di Prada a New York suggerisce una via per integrare la necessità tecnica con il decoro urbano. L’impatto dei cantieri sul volto della metropoli lombarda. Camminare per le vie di Milano oggi significa spesso confrontarsi con strutture metalliche che coprono intere facciate, occupando spazi pubblici e alterando la percezione degli edifici. Questi elementi, nati per rispondere a esigenze puramente funzionali, tendono a rimanere montati per periodi prolungati, sia nei quartieri storici che in quelli soggetti a nuove riqualificazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano e il decoro urbano: l’idea di lusso per trasformare i cantieri

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