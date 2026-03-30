Conegliano-Milano finale scudetto volley femminile | quando si gioca calendario orari tv

La finale scudetto di volley femminile tra Conegliano e Milano si svolgerà nei prossimi giorni. La serie si disputerà in diverse partite, con date, orari e canali televisivi ancora da definire. Le due squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo nazionale, dopo aver superato le rispettive semifinali. La competizione si svolge nel pieno della stagione sportiva e sarà trasmessa su reti dedicate.

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile: le Pantere andranno a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo e del nono trionfo della propria storia, mentre le meneghine inseguiranno la prima affermazione dopo aver perso gli atti conclusivi del 2022, 2023, 2025 proprio contro la corazzata veneta. Si preannuncia un confronto avvincente e appassionante tra la prima classificata della regular season di Serie A1 e la terza forza del campionato. La serie sarà al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre si laurea Campione d’Italia. Ad avere il favore del fattore campo sarà l’Imoco, che dunque giocherà di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso la gara-1 e la gara-3, oltre all’eventuale bella di spareggio, mentre la Numia avrà il sostegno dell’Allianz Clou per gara-2 e per l’eventuale gara-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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