Stasera si disputa la partita tra Conegliano e Zeren Spor Ankara, valida per i quarti di finale della Champions League femminile di volley. Dopo l’incontro di andata in Turchia, Milano accoglierà la gara di ritorno tra le due squadre, con l’obiettivo di determinare quale delle due avanzerà nel torneo. La sfida si svolge in una data e in un orario ancora da definire.

Dopo il confronto d’andata in programma questa sera nella capitale turca, Milano ospiterà lo Zeren Spor Ankara nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Il risultato dell’andata in trasferta delineerà lo scenario in vista del secondo atto del confronto che promuove alla Final Four della massima competizione europea e definirà il riscontro di cui la corazzata veneta avrà bisogno per entrare tra le magnifiche quattro del Vecchio Continente. L’appuntamento è per mercoledì 18 marzo (ore 20.30) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Milano e VakifBank Istanbul. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si gioca Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tv

Articoli correlati

Leggi anche: Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Una selezione di notizie su Quando si gioca Conegliano Zeren Spor...

Temi più discussi: CHAMPIONS, LA FASE DECISIVA – DOMANI PANTERE AD ANKARA CONTRO LO ZEREN PER G1 DEI QUARTI (domani h18, diretta SKY e DAZN); Torna la Champions, Conegliano in trasferta ad Ankara per i quarti; Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT.

Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it

LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata infuocata in TurchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it

GAMEDAY ANKARA Zeren Spor Kulübü vs . CONEGLIANO Quarter Finals - Home Match 18:00 (ITA) - 20:00 (TR) TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall ANKARA - ANKARA (TR) Live on Sky Sport and DAZN (s - facebook.com facebook