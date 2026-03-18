Grande Fratello Vip 2026 | il peggior esordio di sempre Ilary Blasi parte con il freno a mano tirato

Il Grande Fratello Vip 2026 ha avuto il suo debutto più deludente di sempre, con ascolti inferiori rispetto a una fiction trasmessa dalla Rai. La conduttrice Ilary Blasi ha iniziato la trasmissione con un ritmo molto lento, evidenziando un avvio che molti giudicano sotto tono. La gara di ascolti si è conclusa con una sconfitta netta per il reality rispetto alla programmazione concorrente.

Peggior debutto della storia per il Grande Fratello Vip, sconfitta da una fiction RAI: il reality è già in crisi nera e nessuno osa dirlo ad alta voce. I numeri non mentono. La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ha lasciato il segno — purtroppo non nel modo sperato da Mediaset. I dati Auditel relativi alla serata di martedì 17 marzo sono stati impietosi: 2.146.000 telespettatori e uno share del 18,35%. Un risultato che, nella storia ormai decennale del reality, rappresenta il debutto più basso mai registrato. Una partenza in sordina che apre immediatamente interrogativi sul futuro del programma e sulla capacità del format di reggere la concorrenza televisiva contemporanea. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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