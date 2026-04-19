Mentre la stagione 202526 si avvia alla conclusione, il Milan si prepara per il prossimo calciomercato estivo, con l’intento di rafforzare il settore offensivo. Tra le possibili operazioni, si fa nuovamente avanti l’ipotesi di un interesse nei confronti di un attaccante di alto livello. La società rossonera monitora le varie opzioni per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Mentre la stagione 202526 volge al termine, il Milan si proietta già verso l’estate di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare pesantemente il reparto offensivo. Uno dei nomi che sta tornando con forza nelle ultime ore è quello di Robert Lewandowski, il bomber polacco che al Barcellona sta vivendo l’ultima fase L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Milan: torna l’ipotesi Lewandowski

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