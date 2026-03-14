Milan rivelazione Lewandowski Retroscena su Tonali Torna Gimenez? Spunta Jackson

Il Milan si trova al centro dell’attenzione con alcune novità di mercato e dichiarazioni dei protagonisti. Lewandowski ha espresso il suo pensiero sul futuro, mentre nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni su Tonali e possibili ritorni di giocatori come Gimenez e Jackson. Allegri ha commentato le prospettive della sua squadra in vista della prossima partita contro la Lazio.

Milan, domani i rossoneri tornano in campo contro la Lazio. Questo un estratto delle parole di Allegri: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va. La forza che dobbiamo avere noi è comunque di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi in base ai momenti. Il Milan sta facendo un percorso buono. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano". Ecco le top news da Pianeta Milan del 14 marzo 2026: le ultime novità su Jackson e Lewandowski, il retroscena su Tonali e le novità su Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivelazione Lewandowski. Retroscena su Tonali. Torna Gimenez? Spunta Jackson Articoli correlati Moretto su Kean: “Diversi fattori possono avvicinarlo al Milan”. Novità anche su Jackson e LewandowskiNonostante manchino diversi mesi al prossimo calciomercato, il Milan inizia a preparare la prossima stagione guardandosi attorno per capire e... Leggi anche: Milan, la sentenza su Ricci. I retroscena su Estupinan. Novità su Kean. Bomba Gimenez Aggiornamenti e notizie su Torna Gimenez Infortunati Milan | Novità Bartesaghi, quando torna Gimenez e retroscena Leao!Infortunati Milan - Loftus-Cheek, Gabbia, Gimenez e ora, anche Davide Bartesaghi. Si allunga la lista degli infortunati in ... fantamaster.it Milan, quando torna GimenezIl Milan si prepara alla sfida di campionato contro la Lazio di questa sera alle 20.45 a San Siro. Santiago Gimenez, però, non sarà ancora della partita. L’attaccante messicano, infatti, non ha ... calciomercato.com