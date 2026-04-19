Prima della sfida tra Verona e Milan, il difensore rossonero ha dichiarato a ‘Milan TV’ che la squadra deve avere entusiasmo e determinazione per ottenere una vittoria. Ha sottolineato l’importanza di approcciare la match con la giusta mentalità e di concentrarsi sui propri obiettivi. Le sue parole arrivano in un momento di attesa per il confronto in trasferta.

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Il mister ha detto che dobbiamo rimanere ordinati sul campo perché è stato un punto di forza per noi in questa stagione. Nelle ultime partite abbiamo perso un po' quell'ordine. Dobbiamo rimanere ordinati, concentrati sulla partita. Con voglia di vincere e rabbia, per tornare ad essere dove vogliamo essere". "Adesso c'è più motivazione nel vincere, con la sconfitta del Napoli, ma l'avevamo anche prima.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori prima del match di Verona: “Dobbiamo metterci voglia di vincere”

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