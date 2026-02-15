Da Maignan e Tomori a Rabiot e Nkunku | chi ha più voglia di rivalsa nel Milan?

Da gazzetta.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maignan, Tomori, Rabiot e Nkunku si sono presentati al ritiro del Milan determinati a riscattarsi dopo le stagioni deluse. Allegri li ha definiti

"Questo è un gruppo che ha voglia di rivalsa". Massimiliano Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva, alla vigilia del Pisa, quali fossero le qualità della sua squadra. E' la prima risposta che ha dato e di solito, come si dice, la prima è quella che conta. La più sentita. Di per sé, non è una riflessione spiazzante: è assolutamente logica considerando le macerie rimaste in eredità dalla scorsa annata. Una squadra arrivata ottava e fuori da qualsiasi circuito europeo, con buona pace del brand globale, è ovvio che abbia voglia di rivalsa. Considerando però la grande centrifuga del mercato estivo, i reduci della stagione '24-25 sono soltanto undici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da maignan e tomori a rabiot e nkunku chi ha pi249 voglia di rivalsa nel milan

© Gazzetta.it - Da Maignan e Tomori a Rabiot e Nkunku: chi ha più "voglia di rivalsa" nel Milan?

Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”

Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.

Milan, Nkunku: “Rabiot ora forse più è decisivo. Non ha limiti, è una bestia”

Christopher Nkunku parla di Adrien Rabiot, suo compagno al Milan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rinnovi Milan: Tomori vicino alla firma. Il club chiama Modric. E poi tocca a Leao; Milan, la cura Allegri cancella la difesa colabrodo. E l'ex Juve fa volare Maignan; Milan, si prosegue sulla strada dei rinnovi: presto i Sì di Tomori, Leao e Modric; Pisa-Milan formazioni ufficiali: la scelta su Leao e Pulisic, Hiljemark lancia Tramoni e boccia Durosinmi.

da maignan e tomoriIl Milan e i rinnovi dopo Maignan: Leao, Tomori, Modric, Bartesaghi, Pulisic e Loftus-Cheek, tutte le situazioni punto per puntoIl punto sui rinnovi in casa rossonera. msn.com

Rinnovi Milan, Tuttosport titola: Bartesaghi e Tomori da blindareL'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan che è alle prese con alcuni rinnovi dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi quello importantissimo di ... milannews.it