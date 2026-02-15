Da Maignan e Tomori a Rabiot e Nkunku | chi ha più voglia di rivalsa nel Milan?

Maignan, Tomori, Rabiot e Nkunku si sono presentati al ritiro del Milan determinati a riscattarsi dopo le stagioni deluse. Allegri li ha definiti

"Questo è un gruppo che ha voglia di rivalsa". Massimiliano Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva, alla vigilia del Pisa, quali fossero le qualità della sua squadra. E' la prima risposta che ha dato e di solito, come si dice, la prima è quella che conta. La più sentita. Di per sé, non è una riflessione spiazzante: è assolutamente logica considerando le macerie rimaste in eredità dalla scorsa annata. Una squadra arrivata ottava e fuori da qualsiasi circuito europeo, con buona pace del brand globale, è ovvio che abbia voglia di rivalsa. Considerando però la grande centrifuga del mercato estivo, i reduci della stagione '24-25 sono soltanto undici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.

Christopher Nkunku parla di Adrien Rabiot, suo compagno al Milan.

