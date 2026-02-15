Da Maignan e Tomori a Rabiot e Nkunku | chi ha più voglia di rivalsa nel Milan?
Maignan, Tomori, Rabiot e Nkunku si sono presentati al ritiro del Milan determinati a riscattarsi dopo le stagioni deluse. Allegri li ha definiti
"Questo è un gruppo che ha voglia di rivalsa". Massimiliano Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva, alla vigilia del Pisa, quali fossero le qualità della sua squadra. E' la prima risposta che ha dato e di solito, come si dice, la prima è quella che conta. La più sentita. Di per sé, non è una riflessione spiazzante: è assolutamente logica considerando le macerie rimaste in eredità dalla scorsa annata. Una squadra arrivata ottava e fuori da qualsiasi circuito europeo, con buona pace del brand globale, è ovvio che abbia voglia di rivalsa. Considerando però la grande centrifuga del mercato estivo, i reduci della stagione '24-25 sono soltanto undici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”
Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.
Milan, Nkunku: “Rabiot ora forse più è decisivo. Non ha limiti, è una bestia”
Christopher Nkunku parla di Adrien Rabiot, suo compagno al Milan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rinnovi Milan: Tomori vicino alla firma. Il club chiama Modric. E poi tocca a Leao; Milan, la cura Allegri cancella la difesa colabrodo. E l'ex Juve fa volare Maignan; Milan, si prosegue sulla strada dei rinnovi: presto i Sì di Tomori, Leao e Modric; Pisa-Milan formazioni ufficiali: la scelta su Leao e Pulisic, Hiljemark lancia Tramoni e boccia Durosinmi.
Il Milan e i rinnovi dopo Maignan: Leao, Tomori, Modric, Bartesaghi, Pulisic e Loftus-Cheek, tutte le situazioni punto per puntoIl punto sui rinnovi in casa rossonera. msn.com
Rinnovi Milan, Tuttosport titola: Bartesaghi e Tomori da blindareL'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan che è alle prese con alcuni rinnovi dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi quello importantissimo di ... milannews.it
A La Gazzetta dello Sport osztályzatai a Pisa elleni gyozelemrol. Maignan 6,5 - Tomori 5 - Gabbia 6 - Pavlovic 6,5 - Athekame 6,5 - Fofana 5 - Modric 7,5 - Rabiot 6 - Bartesaghi 6 - Loftus-Cheek 6,5 - Nkunku 5 - Füllkrug 4 - Pulisic 6 - Leao 5,5 - Ricci 7. facebook
Formazione UFFICIALE #Milan [3-5-2]: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic, Leao, De Winter, Fullkrug, Odogu #Pisa x.com