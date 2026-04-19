Dopo la partita contro il Verona, il difensore del Milan ha commentato a ‘DAZN’ che l’obiettivo principale è ora accumulare punti in classifica. Ha aggiunto che la squadra si sente soddisfatta del risultato, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulle prossime sfide. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il fischio finale, durante l’intervista post-partita.

Qui di seguito le dichiarazioni di Fikayo Tomori, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ al fischio finale di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ha ragione Rabiot quando dice che potevate fare di più? “Sì, lo sappiamo. Ma a questo punto della stagione la cosa importante è fare punti. Ora dobbiamo recuperare, possiamo fare meglio contro la Juve. Siamo contenti per i tre punti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori dopo il Verona: “Ora la cosa importante è fare punti. Siamo contenti”

Notizie correlate

Pavlovic così dopo Lazio-Milan: “Non siamo contenti. Scudetto? Avremmo…”Strahinja Pavlovic , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Conceicao a Dazn: «Vittoria meritata. Siamo molto contenti dei tre punti. Adesso pensiamo all’Atalanta. Il mio modo di giocare? Ecco cosa è cambiato rispetto al passato»di Francesco SpagnoloConceicao nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milan, le ultime verso il Verona: Gabbia rientra dal 1'. Titolari anche Tomori e Fofana; Verso H.Verona-Milan, riecco Tomori: l’inglese verso il rientro dal 1?; Tomori ad un passo dal rinnovo con il Milan. Previsto adeguamento.; Davis contro Tomori: il duello Made in Uk che accende Milan-Udinese.

Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, finisce il match al BentegodiI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com

Rabiot e Gabbia fanno risorgere il Milan, Allegri torna alla vittoria e a Verona si riprende il 2° postoUn gol di Adrien Rabiot permette al Milan di vincere 1-0 in casa del Verona e di riportarsi al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli ... fanpage.it

Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook

IL MILAN NON SBAGLIA Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Napoli e Roma, e non sbaglia contro il Verona. x.com