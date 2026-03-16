Dopo la partita tra Lazio e Milan, Strahinja Pavlovic ha dichiarato a 'DAZN' che la squadra non è soddisfatta del risultato. Il difensore rossonero ha anche commentato brevemente il discorso sullo scudetto, affermando che avrebbero preferito un esito diverso. Pavlovic ha parlato subito dopo il match, senza approfondire ulteriori dettagli.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Abbiamo subito tanti contropiede, dovevamo giocare con più lucidità soprattutto nella loro trequarti. Abbiamo fatto degli errori semplici e subito la qualità della Lazio. Scudetto? Avremmo messo tanta pressione all’Inter con una vittoria ma abbiamo avuto anche altre opportunità per giocarci lo scudetto. Non siamo contenti oggi perché non abbiamo portato a casa dei punti. Leao? Dal campo non ho visto cosa sia successo ma il calcio è così, vivi le emozioni, tutti vogliono giocare, vogliono vincere, ma poi tutto torna alla normalità quando si torna in campo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic così dopo Lazio-Milan: “Non siamo contenti. Scudetto? Avremmo…”

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