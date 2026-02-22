Milan si tratta il rinnovo di Rafael Leao | fumata bianca prima dell’estate

Il Milan sta negoziando il rinnovo di contratto con Rafael Leao, dopo aver deciso di intervenire prima dell’estate. La società ha proposto un nuovo accordo per consolidare il futuro del portoghese, che ha dimostrato grande impatto in questa stagione. Il calciatore, che ha attirato l’attenzione di club stranieri, valuta attentamente l’offerta. La trattativa prosegue con l’obiettivo di arrivare a un’intesa prima della pausa estiva.

© Pianetamilan.it - Milan, si tratta il rinnovo di Rafael Leao: fumata bianca prima dell’estate

Il Milan affronterà il Parma a San Siro alle 18:00. In merito al match di questa sera si è espresso anche Andrea Sereni sulle pagine de 'La Repubblica'. Ecco, di seguito, il suo commento sulla coppia che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto e sul rinnovo di Rafael Leao. "Di nuovo insieme dall'inizio, la quarta volta in campionato. Leao e Pulisic stanno meglio, stasera con il Parma dovrebbero sistemarsi uno accanto all'altro. Non succede da oltre un mese, con il Lecce. La coppia d'attacco designata, praticamente mai vista all'opera per infortuni che si trascinano da tempo (adduttore per Rafa, borsite per Chris). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Maignan Milan, il rinnovo resta una possibilità: i punti chiave della trattativa e per arrivare alla fumata biancaIl rinnovo di Mike Maignan con il Milan rappresenta una delle priorità del club per la prossima stagione. Cagliari Milan 0-1 LIVE: vantaggio dei rossoneri Rafael Leao la sbloccaSegui la diretta di Cagliari-Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A 20252026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan, visita di Gerry Cardinale a Milanello; Juve all’esame Inter, il Milan chiamato a difendere il primato: incroci chiave in Primavera 1; Calciomercato Milan, Moretto: Piace Victor Valdepeñas, i dettagli; Primavera, Milan-Napoli 2-1: terza sconfitta consecutiva per gli azzurrini. Il Milan pareggia 1-1 col Como, Jashari si distingue in campoIl Milan frena contro il Como in una partita difficile, mentre emerge un nuovo talento a centrocampo che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il Milan ha ottenuto un pareggio casalingo per 1-1 c ... notiziemilan.it Calciomercato Milan, per l’attacco spunta un nome clamoroso: ecco di chi si trattaIl calciomercato Milan per l'estate inizia già a prendere forma lontano dai riflettori del campo. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per ... news-sports.it Rafael Leao è già con la testa al derby: l'attaccante rossonero ha parlato dell'importanza della partita in un podcast. - facebook.com facebook Rafael #Leao si racconta a @CBSSports: dalla firma con il #Milan al punto sul derby, successi, critiche e il nuovo ruolo. L'intervista x.com