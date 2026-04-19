Il presidente del Porto ha commentato le opportunità di Thiago Silva, definendole incredibili, e ha parlato anche di Leao, affermando che il suo talento non ha paragoni. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', dove sono stati toccati diversi aspetti legati a calciatori e opportunità di mercato. Non sono state riportate altre informazioni o nomi di club coinvolti.

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente una lunga intervista al Presidente del Porto André Villas-Boas. Tra i tanti temi trattati col numero 1 dei 'Dragões', anche un commento sul ritorno di Thiago Silva nella squadra che lo ha lanciato in Europa (peraltro cercato anche dal Milan) e sul suo connazionale Rafael Leao. Ecco, quindi, le sue parole alla 'Rosea'. Sull'arrivo a gennaio di Thiago Silva: "Thiago è stato un’incredibile opportunità e, con l’ok di Farioli, abbiamo chiuso l’affare velocemente. Non credevamo di poterlo avere di nuovo, dopo che ha iniziato la sua esperienza in Europa vent’anni fa con il Porto".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Villas-Boas: “Thiago Silva opportunità incredibile. Come talento Leao non è secondo a nessuno”

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