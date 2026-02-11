Milan De Winter a cuore aperto | Credo nello scudetto Mi ispiro a Kompany e Thiago Silva

Koni De Winter si presenta con entusiasmo e tanta voglia di vincere. Il giovane difensore belga, arrivato dal Genoa lo scorso mercato estivo per 20 milioni di euro, si dice convinto di poter lottare per lo scudetto. In un’intervista, ha parlato dei suoi modelli, Kompany e Thiago Silva, e di come desideri contribuire alla causa rossonera. De Winter si mostra determinato e fiducioso, pronto a dimostrare il suo valore in questa stagione.

Koni De Winter, difensore del Milan classe 2002, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni Sul suo momento di forma: «Non è cambiato niente da inizio stagione. A volte va come vuoi, altre volte no» Su Massimiliano Allegri: «Allegri è una figura importante nella mia carriera e nella mia vita. Mi ha fatto esordire (Alla Juventus, n.d.r.), adesso è il mio allenatore al Milan, è un personaggio importante per me. È uno molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui. Non è un giorno incazzato e un giorno triste». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Un Napoli convincente si impone sul Milan con un 2-0 deciso da Nkunku e De Winter, protagonisti di alcune ingenuità.

Thiago Silva, a 41 anni, continua a stupire nel calcio, sognando di disputare il suo ultimo Mondiale con il Brasile prima di intraprendere la carriera da allenatore.

