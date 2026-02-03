Bologna-Milan Rabiot al termine | Potevamo fare anche meglio segnando di più

Dopo la partita tra Bologna e Milan, Adrien Rabiot si è fermato ai microfoni di 'DAZN'. Il centrocampista rossonero ha ammesso che la squadra poteva fare di più, anche in attacco, e avrebbe potuto segnare ancora. La partita si è conclusa con qualche rammarico per il Milan, che ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a trovare il gol decisivo allo stadio 'Renato Dall'Ara'.

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “La partita non era semplicissima: all’inizio non siamo riusciti a tenere i palloni davanti. Potevamo fare gol in ogni momento della partita. Poi con la fiducia abbiamo fatto sempre meglio e abbiamo fatto gol. Potevamo fare anche meglio, ci siamo accontentati un po’ del risultato. Potevamo segnare di più e fare meglio tecnicamente nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

