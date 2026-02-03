Bologna-Milan Rabiot al termine | Potevamo fare anche meglio segnando di più
Dopo la partita tra Bologna e Milan, Adrien Rabiot si è fermato ai microfoni di 'DAZN'. Il centrocampista rossonero ha ammesso che la squadra poteva fare di più, anche in attacco, e avrebbe potuto segnare ancora. La partita si è conclusa con qualche rammarico per il Milan, che ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a trovare il gol decisivo allo stadio 'Renato Dall'Ara'.
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “La partita non era semplicissima: all’inizio non siamo riusciti a tenere i palloni davanti. Potevamo fare gol in ogni momento della partita. Poi con la fiducia abbiamo fatto sempre meglio e abbiamo fatto gol. Potevamo fare anche meglio, ci siamo accontentati un po’ del risultato. Potevamo segnare di più e fare meglio tecnicamente nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Bologna Milan
Milan, senti Rabiot: “Potevamo fare meglio nel primo tempo. Non giocare le coppe non è per forza un vantaggio”
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato la partita contro il Genoa, evidenziando alcuni aspetti migliorabili nel primo tempo.
Milan, Allegri: “Presi due gol su cui potevamo fare molto meglio, bene l’arbitro”
Al termine della sfida tra Napoli e Milan, il tecnico rossonero Allegri analizza la sconfitta per 2-0, sottolineando le aree di miglioramento e apprezzando l’arbitraggio.
Rabiot: aiming to make the No.12 shirt unforgettable | #shorts
Ultime notizie su Bologna Milan
Argomenti discussi: Verso Bologna-Milan, problemi per Rabiot e Pulisic sempre più a rischio; Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pronostico Bologna-Milan quote analisi 23ª giornata Serie A; Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
Milan, Allegri è l’anti Inter: 3-0 a Bologna con super Rabiot. La nuova classifica di Serie AI rossoneri passano al Dall'Ara e rispondono ai nerazzurri di Chivu, Italiano cade ancora e si allontana dalla zona Europa ... tuttosport.com
Milan, Rabiot: Inter? Ci penseremo più avanti, quarto posto obiettivo minimoAdrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 3-0 contro il Bologna: La partita era semplicissima, all'inizio non siamo riusciti a tenere il ... tuttomercatoweb.com
Le parole di Igli Tare su Mateta nell’intervista pre Bologna-Milan - facebook.com facebook
MP LIVE – Serie A, Bologna-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.