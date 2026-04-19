Il Milan è riuscito a ottenere una vittoria di misura sul campo del Verona nella 33esima giornata di Serie A, con un risultato di 1-0. La partita si è disputata al Bentegodi e ha visto i rossoneri conquistare tre punti importanti per la corsa alla qualificazione in Champions League. Rabiot ha segnato il gol decisivo, contribuendo a mantenere il Milan in una posizione favorevole in classifica.

Il Milan passa di misura al Bentegodi contro il Verona 0-1 nella gara valida per la 33esima giornata di Serie. I rossoneri di ALlegri tornano in seconda posizione agganciando a 66 punti il Napoli, battuto ieri dalla Lazio, mente i veneti sono sempre più inguaiati all'ultimo posto in classifica con 18 punti. Primo vero pericolo per i padroni di casa al 32' con Rabiot lanciato da Pulisic, tiro fermato da Montipò. Il sollievo del Verona dura poco perché è lo stesso Rabiot a sbloccare la partita al 41', stavolta su suggerimento di Rafa Leao. Nel secondo dei 3 minuti di recupero il Verona sfiora il pareggio con Belghali parato da Maignan. E' sempre Belghali a riprovarci nella ripresa al 53', palla fuori di poco, poi di nuovo al 68' stavolta intercettato da Tomori.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, Rabiot e il solito corto muso stendono il Verona: allungo Champions

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