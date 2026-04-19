Haram ball corto muso siamo questi! Verona-Milan 0-1 | secondi a +8

Nella sfida tra Verona e Milan, i rossoneri hanno vinto 1-0, segnando il gol decisivo negli ultimi secondi di recupero. La partita si è disputata in un contesto di gioco poco spettacolare, con entrambe le squadre che hanno mostrato poche occasioni da rete. I tre punti sono arrivati grazie a un gol al 98’, mentre il risultato finale ha lasciato invariato il punteggio fino alla fine.

Non sarà stata una bella partita, Verona-Milan 0-1, anzi è stata proprio brutta, ma ciò che contava oggi erano i tre punti. Chiamatelo haram ball, corto muso, vittoria alla Allegri o come vi pare, ma il Milan torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e, soprattutto, va a +8 sul quinto posto. Qualificazione in Champions League ormai ipotecata. La sensazione è che oggi sia tornato il Milan di questa stagione: quello che si chiude e la sblocca portandola a casa, quello che per troppo tempo, purtroppo, non abbiamo visto nelle ultime partite. Non è un caso, forse, che questo Milan sia tornato con il rientro di Gabbia, anche oggi fondamentale e sfortunato sul gol annullato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Haram ball, corto muso, siamo questi! Verona-Milan 0-1: secondi a +8 HARAM BALL, CORTO MUSO, ALLA ALLEGRI, SIAMO QUESTI! VERONA-MILAN 0-1 SECONDI A +8 Notizie correlate Milan di corto muso a Verona: Rabiot firma il pass per la ChampionsIl “Duca” Adrien Rabiot indossa l’abito dei lavori sporchi e, in un pomeriggio di rara aridità calcistica, firma il sigillo che mette il lucchetto... Milan, musi lunghi più che corto muso. E Leao non convinceLa prima notizia, dopo il successo griffato Modric a Pisa (a proposito celebrato dalla stampa spagnola come se giocasse ancora con il Real Madrid,...