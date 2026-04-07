Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan si trova a dover valutare la propria posizione in classifica, con una distanza dai primi posti che rende difficile il sogno dello scudetto. La squadra è ora impegnata a mantenere la qualificazione in Champions League, dovendo colmare il divario di punti con le concorrenti dirette. La situazione richiede attenzione e risultati positivi nelle prossime partite per evitare di perdere il posto nella massima competizione europea.

La sconfitta del 'Maradona' chiude definitivamente la corsa scudetto del Milan. Era l’ultima chiamata: l’Inter capolista affrontava la Roma, mentre i rossoneri volavano a Napoli. Lo scenario è stato il peggiore possibile: vittoria nerazzurra e ko della squadra di Allegri. Risultato? Inter a +9, sorpasso del Napoli e Diavolo che scivola al terzo posto. A sette giornate dalla fine, il verdetto è chiaro. “Alla corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato l’addio. L’Inter ha 9 punti di vantaggio e davanti a noi c’è anche il Napoli”, ha ammesso Allegri nel post partita. Archiviate le speranze di tricolore, resta l’obiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?

L’Inter ora fa i conti per lo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare la festaLa squadra di Chivu ha 7 punti di vantaggio su quella di Conte quando mancano 7 giornate alla fine del campionato.

Leggi anche: Inter a + 8 sul Milan: quanti punti mancano allo scudetto

Temi più discussi: Champions League: Civitanova ancora ko, si qualifica lo Zawiercie; Allegri archivia la corsa scudetto e indica nella Champions l’obiettivo minimo da blindare; Napoli-Milan (1-0), Allegri: Corsa Scudetto? Abbiamo dato; Per lo scudetto resta solo il Napoli Milan addio sogni con rimpianto.

Allegri archivia la corsa scudetto e indica nella Champions l’obiettivo minimo da blindareAllegri ammette addio scudetto e punta tutto sulla qualificazione Champions Chi: il tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Cosa: prende atto dell’add ... assodigitale.it

Allegri abbandona la corsa scudetto: Ormai abbiamo dato. Dobbiamo rimanere sereni per la ChampionsAllegri abbandona la corsa scudetto dopo la sconfitta con il Napoli che lo fa scivolare al terzo a meno 9 dall' Inter capolista: Scudetto? Oramai abbiamo dato - dice il tecnico del Milan a Dazn - l'I ... corrieredellosport.it

Real Madrid e Bayern Monaco stanno per giocare in Champions League per la 29esima e 30esima volta: i tedeschi non vincono da anni, ma sono i favoriti x.com

Dopo il 5-2 con l’Inter che ha allontanato la Champions League la Roma entra in una fase delicatissima: anche Gasperini è sotto esame - facebook.com facebook