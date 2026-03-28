Nella stagione della squadra Primavera, Francesco Domnitei si è affermato come il nuovo attaccante di rilievo, sostituendo temporaneamente Lontani nella rosa. La sua crescita recente ha portato a un incremento delle sue presenze e delle reti segnate, consolidando il ruolo nel reparto offensivo sotto la guida dell’allenatore Renna. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli osservatori sulla formazione giovanile del club.

Continua anche il campionato del Milan Primavera con l'obiettivo di schierare in campo più giovani possibili per farli crescere verso il Milan Futuro prima le prima squadra poi. Il bomber della prima parte del campionato è stato senza dubbio Simone Lontani che in 21 presenze in campionato ha siglato 10 gol con 3 assist. E' stato il classe 2008 a trascinare finora la squadra di Renna. Nelle ultime partite c'è un'altra prima punta che sta prendendo sempre più spazio nell'Under 20 rossonera. Stiamo parlando di Francesco Domnitei prima punta classe 2007. Fino al gennaio 2026 non era stato quasi mai convocato dalla squadra di Renna, ma da febbraio ha giocato sempre di più sbloccandosi il 14 contro il Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, nuovo bomber per Renna: ecco l’ascesa recente di Domnitei

Articoli correlati

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: Renna con Borsani e Domnitei davantiAlle ore 13:00, all'Allianz Training Center di Vinovo (TO), si disputerà Juventus-Milan, partita della 31^ giornata del campionato Primavera 1...

Leggi anche: Primavera 1, Genoa-Milan 0-2: raddoppio di Domnitei | LIVE News

Approfondimenti e contenuti su Milan Primavera

Temi più discussi: Non è uno scherzo, la giacca di jeans è tornata davvero di moda per il 2026; Calciomercato Milan, per l’attacco c’è sempre Kean: quotazioni in ribasso per un motivo; Dalla Roma al Milan, il nuovo bomber di Allegri ha un nome e cognome; Campionato Primavera 1 2025-26, la classifica marcatori.

Icardi-Juventus, il Milan ha il via libera per il nuovo bomberL’ex Inter Mauro Icardi continua ad essere nel mirino della Juventus: un suo approdo in bianconero potrebbe favorire il Milan Mauro Icardi alla Juventus, ancora una volta. Il bomber argentino, in scad ... milannews24.com

Nuovo bomber: dall’Arabia al Milan, ritorno di fiammaI rossoneri valutano un acquisto dall'Arabia per l'attacco della prossima stagione: è un centravanti italiano che sta facendo benissimo ... milanlive.it

Juventus - Milan 1-1 Primavera 1: highlights, gol e sintesi video - https://www.zonacalciofaidate.it/p=624089 - facebook.com facebook

Domnitei risponde a Bellino: a Vinovo termina 1-1 la sfida tra #Juventus e #Milan Primavera Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri che mancano l’aggancio alla zona playoff #Primavera1 #Sportitalia x.com