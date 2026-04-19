Il giornalista sportivo Franco Ordine ha commentato i problemi attuali del Milan, sottolineando in particolare la situazione di Leao. Ha evidenziato la necessità di capire chi si avvicina per chiedere informazioni o valutazioni sul giocatore, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle decisioni prese dal club o dai singoli. La discussione si concentra sulla posizione del portoghese e sui rapporti con l’allenatore, senza ulteriori approfondimenti.

Il reparto offensivo per il prossimo anno necessita di una rivoluzione totale? "Allora secondo me le rivoluzioni aiutano poco, soprattutto quando sono fatte sulla base di furore ideologico anziché valutazioni tecniche. Quando finisce il campionato bisogna fare due valutazioni: vabbè Fullkrug torna indietro, Gimenez giocando praticamente zero secondo me non avrà grandi richieste, a meno che faccia un mondiale straordinario. Ti ritrovi ancora con Nkunku, Pulisic e Leao. A quel punto io penso che valga la pena fare un ragionamento di questo genere. Se raggiunge la Champions il Milan, per non fare figuracce, deve strutturare molto la squadra sia fisicamente che tecnicamente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Il nodo è Leao, bisogna capire chi ti viene a chiedere di lui”

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