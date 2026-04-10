Milan Viviani | Se Leao deve essere venduto l’anno prossimo? Bisogna capire se…

Durante un'intervista, l'ex centrocampista ha commentato il rendimento attuale di un attaccante del Milan, sottolineando che se il club decidesse di vendere il giocatore l’anno prossimo, sarebbe necessario valutare attentamente le circostanze. La conversazione si è concentrata sul momento di forma dell’atleta e sulle possibili decisioni future della società, senza entrare nel dettaglio di eventuali trattative o piani specifici.

Le prestazioni di Rafael Leao continuano a far discutere, nonostante sia il giocatore del Milan che ha segnato più gol in Serie A in questa stagione (9). I problemi fisici hanno condizionato il portoghese per tutta l'annata, così come il nuovo ruolo che Allegri gli ha disegnato: il centravanti. Il numero 10 rossonero è sempre stato abituato a giocare con i piedi sulla linea, mentre il gioco spalle alla porta è sempre stato lontano dalle sue caratteristiche. La trattativa per il rinnovo è ancora in stand-by e, ora, non è più escluso che il Diavolo prenda in considerazione delle offerte la prossima estate. In merito al momento di forma di Leao, si è espresso anche Fabio Viviani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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