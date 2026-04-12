Ordine sul Milan | Patrimonio andato disperso Bisogna non perdere la testa Leao …

Dopo la recente sconfitta del Milan contro l'Udinese, il giornalista Franco Ordine ha commentato la situazione della squadra, evidenziando come il patrimonio tecnico sia stato disperso. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma e di non perdere la testa di fronte alle difficoltà. Nel suo intervento, ha anche fatto riferimento alle scelte dell’allenatore e alle prestazioni di Leao, senza entrare in dettagli specifici.

Il Milan cade malamente contro l'Udinese prendono 3 gol senza creare davvero nulla di significativo in attacco. Il cambio modulo di Allegri che ha puntato per la prima volta in stagione dal primo minuto sul 4-3-3 non ha portato i risultati sperati, anzi. Ha esposto la sua difesa a pericolo costanti della squadra bianconera. Ecco il pensiero del giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "Non sempre cambiare garantisce il miglioramento. Max Allegri ha resistito per mesi a questa tentazione dettata dai sapientoni del giorno dopo prima di cedere". Ordine continua e parla della scelta iniziale di Allegri di stringere la squadra e proteggere la difesa: "Anche perdendo una discreta quota in materia di gioco offensivo ma guadagnando in fatto di solidità e sicurezza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine sul Milan: “Patrimonio andato disperso. Bisogna non perdere la testa. Leao …” Pisa-Milan, Allegri: “Bisogna fare più punti possibili per la Champions. Leao? Sta meglio”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao…»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...