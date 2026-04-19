Il Milan si affida a Luka Modric per cercare di risollevare le proprie sorti in una stagione caratterizzata da risultati altalenanti. Il centrocampista, arrivato quest’anno, ha già dimostrato di essere una presenza determinante in campo, contribuendo con la sua esperienza e qualità tecnica. La sua presenza sembra rappresentare una risorsa importante per la squadra in un momento di transizione.

In una stagione piena di alti e bassi, il Milan ha trovato nella classe eterna di Luka Modric la bussola per orientarsi nel momento più delicato. Oggi pomeriggio al Bentegodi di Verona, Massimiliano Allegri non avrà dubbi: il croato sarà il regista davanti alla difesa, il punto di riferimento per ridare ordine e concretezza alla manovra rossonera. Con 2666 minuti già nelle gambe in campionato (31 presenze su 31 giornate, praticamente inamovibile), Modric è pronto a superare quota 2700 minuti stagionali proprio contro i gialloblù. Un dato che testimonia non solo la sua incredibile resistenza fisica, ma anche il ruolo centrale che ricopre in questa squadra.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Modric, chiave per la ripartenza

Luka Modric vs Inter Milan

Notizie correlate

Prima pagina Tuttosport: “Milan, da Pulisic a Modric: rinnovi big. Nuovi contratti per i giocatori chiave”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026.

Sarri prima di Lazio-Milan: “Determinante ritrovare la nostra gente. Rossoneri letali in ripartenza”Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Modric resta al Milan? Le tre condizioni per il rinnovo; Modric verso il rinnovo. Anche Allegri spinge per l’accordo; Milan-Udinese 0-3: Modri? solido, Udinese cinica; Milan-Udinese, la rabbia di Modric, Maignan e Saelemaekers.

Allegri cambia formazione per Hellas Verona-Milan con Modric titolareUn Milan rinnovato affronta l’Hellas Verona con nuove strategie e importanti ritorni in campo per la 33ª giornata di Serie A. Il campionato di Serie A 2025/26 si avvicina alla sua fase conclusiva, e l ... notiziemilan.it

Futuro Modric, rivelazione a sorpresa dell’ex Milan: Gli ho parlato, ho avuto un indizioDario Simic, ex difensore del Milan, ha analizzato i problemi strutturali della squadra rossonera e il futuro di Luka Modric prima di Verona-Milan. Simic ... spaziomilan.it

IL MILAN NON SBAGLIA Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Napoli e Roma, e non sbaglia contro il Verona. x.com