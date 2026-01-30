Prima pagina Tuttosport | Milan da Pulisic a Modric | rinnovi big Nuovi contratti per i giocatori chiave

Questa mattina, Tuttosport apre con una notizia importante per il Milan. La società sta lavorando ai rinnovi di contratto per alcuni dei suoi giocatori più importanti. Pulisic e Modric sono tra i primi in lista, pronti a firmare nuovi accordi che consolidano il loro ruolo in squadra. La trattativa è in corso e le parti sono ottimiste, con i contratti che potrebbero essere ufficializzati già nelle prossime settimane. La campagna di rinnovi sembra indicare che il club punta a rafforzare la rosa e a mantenere la competitività in vista della seconda parte della stagione.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, che 'frigge' perché, a quattro giorni dalla fine del calciomercato invernale, la dirigenza non gli ha ancora preso un centravanti. 'No' per Randal Kolo Muani, sale l'ipotesi Joshua Zirkzee, mentre si offre Jhon Durán. Sugli esterni, idee Lorenz Assignon e Kiliann Sildillia, mentre Zeki Çelik, che si svincolerà dalla Roma, arriverà a giugno.

