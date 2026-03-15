Prima di Lazio-Milan, Maurizio Sarri ha commentato a 'DAZN' l'importanza di ritrovare il supporto dei tifosi e ha sottolineato la pericolosità dei rossoneri nelle ripartenze. L’allenatore della Lazio ha evidenziato i punti chiave della sfida, concentrandosi sulla necessità di rispondere alle caratteristiche offensive degli avversari. La partita si svolgerà tra queste due formazioni in un contesto di grande attesa.

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita e il ritorno dei tifosi: "Per noi è determinante ritrovare la nostra gente. E' un popolo particolare e bellissimo". Su Patric a centrocampo: "Abbiamo tante assenze, quindi bisogna arrangiarsi. Lui ha un po' di palleggio e qualcosa ce lo può dare, come successo nel secondo tempo dell'ultima partita". Sul Milan e Maldini: "Noi dobbiamo stare attenti a non perdere la palla in maniera banale perché in queste situazioni sono letali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sarri prima di Lazio-Milan: “Determinante ritrovare la nostra gente. Rossoneri letali in ripartenza”

Articoli correlati

Lazio-Milan, Sarri ritrova i rossoneri: la storia di un matrimonio che ‘non s’ha da fare’L’edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola propone un confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, protagonisti della sfida tra Lazio e Milan.

Leggi anche: Lazio-Milan, tegola per Sarri: Provedel salterà il match contro i rossoneri

Approfondimenti e contenuti su Sarri prima di Lazio Milan Determinante...

Temi più discussi: Sarri pazienza finita: Non lo so neanche io perché sono rimasto. Le accuse a Lotito per il mercato della Lazio e non solo; Lazio, i tifosi tornano all'Olimpico con il Milan: poi stop fino a fine campionato; Sarri sbotta: Provedel rotto? L'avevo detto io di non vendere Mandas... Stadio vuoto deprimente; Lazio-Milan | Sarri: Andiamo verso l’ennesimo anno zero. Rossoneri più pericolosi con la palla agli avversari.

Lazio, Sarri prima del Milan: Patric regista? Bisogna arrangiarsiMaurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Milan. Di seguito le sue parole, come riportate da Milannews.it . Per noi è determinante ritrovare la nostra ... calciomercato.com

Lazio - Milan, all'Olimpico c'è un doppio ex: di chi si trattaPer la sfida di questa sera tra Lazio e Milan, che chiude il programma domenicale del 29° turno di Serie A, tornato i tifosi biancocelesti all'Olimpico. Ma non solo: allo stadio sono ... lalaziosiamonoi.it

Le ufficiali di Lazio-Milan Allegri lancia Jashari x.com

Lazio-Milan di Serie A, la partita dell’Olimpico in diretta facebook