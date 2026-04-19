Jan-Carlo Simic ha inviato un messaggio deciso riguardo al futuro della squadra di calcio. Il giovane difensore ha condiviso le sue opinioni e intenzioni in merito alla prossima stagione. Le sue parole sono state riportate da fonti ufficiali, senza ulteriori interpretazioni o commenti. La comunicazione si concentra esclusivamente sulle sue dichiarazioni e sulle dichiarazioni rilasciate dall’entourage del giocatore.

Jan-Carlo Simic ha lanciato un messaggio forte e chiaro sul futuro del Milan. Il giovane difensore serbo, cresciuto nel settore giovanile rossonero e ora in prima squadra, ha parlato senza filtri in un’intervista rilasciata a MilanNews, esprimendo il suo punto di vista su cosa serva al club per tornare ai massimi livelli. «Il Milan per tornare grande ha bisogno di Paolo Maldini », ha detto Simic. «Con lui al timone sarebbe molto più facile. Lui è il Milan, conosce la storia, la mentalità e sa esattamente cosa significa indossare questa maglia». Il centrale classe 2005, che ha collezionato diverse presenze in Serie A nella stagione 20252026, ha sottolineato come la presenza di una figura storica come Maldini possa fare la differenza non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello identitario e motivazionale.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: messaggio forte da Simic

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