Milan | Gimenez lancia un messaggio forte

Santiago Gimenez ha deciso di comunicare un messaggio importante ai tifosi e alla dirigenza del Milan. La sua scelta di farlo in un momento specifico ha attirato l’attenzione degli osservatori. La dichiarazione è stata rilasciata pubblicamente e ha suscitato discussioni tra gli appassionati. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le motivazioni di questa comunicazione.

Milan: Santiago Gimenez ha scelto il momento giusto per lanciare un messaggio forte all’ambiente rossonero. Dopo oltre cinque mesi di stop per il grave infortunio alla caviglia destra (operato a fine ottobre 2025), il centravanti messicano è tornato in campo contro il Torino e ora si sente pronto a riprendersi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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