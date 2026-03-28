Ex Milan Simic | Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole Modric è un fenomeno

Dario Simic, ex difensore del Milan, ha commentato ai microfoni di 'Sportitalia' il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri. Ha affermato che il Milan ha perso molti punti contro le squadre considerate più deboli e ha elogiato il centrocampista Modric, definendolo un talento. Le sue parole si concentrano sulle prestazioni recenti dei rossoneri e sulla figura del calciatore croato.

Dario Simic, ex difensore del Milan e della Nazionale croata, è stato intercettato dai microfoni di 'Sportitalia' al fan village del raduno di 'Serie A Operazione Nostalgia'. Tra i temi della breve chiacchierata, non poteva mancare un commento sul campionato dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri e sul connazionale Luka Modric, leggenda croata che rimane tutt'oggi uno dei giocatori più forti in Serie A. Ecco, di seguito, le parole di Dario Simic. Sul campionato del Milan di Massimiliano Allegri: "Purtroppo il Milan ha perso tanti punti con le piccole squadre, ma ha da poco vinto il derby contro l'Inter". LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA PM – Mrkonja: “Italia, la Bosnia ci crede. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Simic: “Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole. Modric è un fenomeno” Articoli correlati Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri!Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il... Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneriI rossoneri conquistano i tre punti con un gol di Modric a cinque minuti dalla fine. Altri aggiornamenti su Ex Milan Simic Purtroppo i rossoneri... Simic: Prima di andare all'Inter stavo per firmare con la JuveIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Dario Simic, ex difensore di Inter, Milan e nazionale croata, svela un retroscena di mercato legato alla Juventus: Prima di giocare per ... tuttojuve.com Simic: Vicino alla Juve prima di Inter e Milan, Inzaghi numero 1 per le ragazzeDario Simic ricorda la propria carriera, vissuta anche con le maglie di Inter e Milan. L'ex difensore croato ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: Prima di giocare per Inter e ... calciomercato.com