L’agente di Lewandowski si trova in Italia, dove si susseguono voci su un possibile passaggio a zero del calciatore. Sia il Milan che la Juventus sono state indicate come possibili destinazioni, con interesse concreto da parte di entrambe le società. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri attaccanti, considerando le possibili combinazioni di reparto. Lewandowski, che ha mostrato stile e qualità, ha attirato l’attenzione dei club italiani.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in settimana è atteso l'arrivo dell'agente di Robert Lewandowski in Italia, al ridosso di Milan-Juventus di campionato. Potrebbero essere proprio le due big italiane a giocarsi l'occasione per ingaggiare l'attaccante polacco a parametro zero. L'agente dell'ex Bayern Monaco vorrebbe conoscere bene le intenzione delle due squadre, che possono offrire spazio in campo e blasone, ma non i soldi percepiti in Spagna (20 milioni di euro a stagione). Secondo la rosea, Lewandowski sarebbe affascinato a un 'ultimo ballo' in Italia in stile Modric. Il giocatore vorrebbe giocare ancora un paio di stagioni, e avrebbe in mano il rinnovo annuale con il Barcellona (con grosso taglio di stipendio) e proposte importanti da Arabia e MLS.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Lewandowski in stile Modric: affascinato dall’Italia. Occhio all’incastro con Vlahovic

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