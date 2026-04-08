Lewandowski Juve accelerata dopo l’ultimo stop di Vlahovic? Lui è affascinato Ultime e piste alternative

Dopo l’ultima interruzione delle trattative con Vlahovic, si è registrato un aumento di interesse da parte di alcuni club europei per l’attaccante. Tra le possibili alternative, si parla di un possibile trasferimento di Lewandowski, con alcune fonti che segnalano un certo entusiasmo del giocatore verso questa opzione. Le trattative sono in corso e le discussioni tra le parti continuano a essere al centro dell’attenzione.

Lewandowski Juve, accelerata dopo l’ultimo stop di Vlahovic? Lui è affascinato. Ecco quali sono le possibili alternative. In casa Juventus, l’ultimo stop fisico di Dusan Vlahovic ha rallentato le trattative per il rinnovo. Sebbene il club non chiuda la porta, la dirigenza bianconera ha smesso di avere fretta: l’obiettivo è ottenere uno sconto sostanzioso sull’ingaggio dall’entourage del serbo. Nel frattempo, i vertici societari — guidati dall’ad Comolli e dal ds Ottolini — stanno progettando una vera rivoluzione per il reparto avanzato, complici il flop di Lois Openda e il rendimento altalenante di Jonathan David. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il nome che accende i sogni di aprile è quello di Robert Lewandowski. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Vlahovic l’ultimo attaccante sulla faccia della terra? Juventus, valuta queste alternativeDusan Vlahovic sembra diventato l’ultimo attaccante sulla faccia della terra, ma così non è.

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