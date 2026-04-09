Secondo alcune voci di mercato, il trasferimento di Lewandowski al Milan potrebbe avvenire senza una tassa di trasferimento, dato che il contratto con il suo attuale club scade a fine stagione. Il club rossonero sta valutando questa opzione e potrebbe offrire al giocatore un contratto fino al 2025. La trattativa sembra in fase iniziale, senza annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato e il Milan continua a fare fatica a trovare un giocatore che possa segnare con continuità. Dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, ma comunque con gol segnati, il 2026 di Leao e Pulisic si è praticamente fermato dal punto di vista delle realizzazioni. Mancano solo sette giornate al termine di questo campionato e il Milan dovrà cercare di tenersi stretto il posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Tornando a giocare la massima competizione europea, il Diavolo avrà la possibilità di puntare a giocare importanti sul mercato sia dal punto di vista della competizione, sia dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Oltre allo stipendio: ecco perché Lewandowski potrebbe essere affascinato dal Milan

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