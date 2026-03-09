Argilli | L’Asta ha fatto quello che doveva vincere

L’Asta Taverne ha ottenuto una vittoria nel match di sabato contro il Certaldo, conclusosi con un risultato di 3-0. La squadra ha portato a casa i tre punti e si è confermata tra le formazioni di rilievo nel campionato. La partita si è giocata in anticipo rispetto al calendario ufficiale, e i giocatori hanno mostrato determinazione sul campo.

E’ tornata al successo l’ Asta Taverne: nell’anticipo di sabato gli arancioblù hanno battuto con un netto 3-0 il Certaldo. "Abbiamo fatto l’unica cosa che dovevamo fare – spiega l’allenatore, Stefano Argilli –, vincere. E lo abbiamo fatto in maniera convincente. Abbiamo avuto tantissime occasioni, i nostri gol li abbiamo fatti anche se potevano essere di più, e non abbiamo rischiato praticamente niente. I ragazzi sono stati bravi a non innervosirsi all’inizio quando la palla non voleva entrare. In ogni caso, la cosa fondamentale era portare a casa i tre punti". Il successo, dopo dodici giornate in astinenza, è stato importantissimo a livello di classifica e a livello mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

