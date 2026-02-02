Matteo Gabbia parla della squadra e di Allegri. Il difensore del Milan dice che Maignan è un leader e che tutti sono felici di averlo nello spogliatoio. Gabbia anche commenta il nuovo allenatore, sottolineando il suo carisma. La squadra sembra fiduciosa e pronta a ripartire con il nuovo corso.

Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, ha parlato ieri in un'intervista in esclusiva a 'SportMediaset' toccando vari temi interessanti. In primis, quello relativo alla lotta Scudetto con l'Inter ed a quella per un posto in Champions League, contro Napoli, Roma, Juventus e Como. «Crediamo nel poter vincere tutte le partite da affrontare sapendo che ci sono anche gli avversari. Siamo una squadra valida», ha detto Gabbia in vista di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45, così come riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Maignan leader, felici di averlo con noi. Allegri, che carisma”

Matteo Gabbia si presenta deciso: "Crediamo di poter vincere tutte le partite".

L'ex portiere Nelson Dida commenta la situazione attuale del Milan.

