Kostic l’attaccante del futuro? Milan guarda che numeri | come finalizzatore …

Kostic potrebbe essere il nome nuovo che il Milan sta seguendo con attenzione. L’attaccante serbo ha dimostrato di saper finalizzare con concretezza e potrebbe diventare il colpo a lungo termine per i rossoneri. Nei prossimi mesi si deciderà se puntare su di lui come rinforzo per l’attacco di Allegri.

Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco. A gennaio il club ha chiuso per Fullkrug, ma in estate potrebbe cambiare molto. Come detto occhi anche su talenti interessanti per le prospettive del club rossonero. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. Il giocatore è stato cercato durante tutto il mese di gennaio, ma il Milan potrebbe cercare l'accordo con il Partizan Belgrado in questi mesi in vista del calciomercato estivo. Come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta): ha nelle sue armi un tiro molto potente e secco.

