A Verona basta Rabiot il Milan si avvicina all' obiettivo Champions

Il Milan ha conquistato una vittoria di misura sul campo del Verona, con il risultato di 1-0, al Bentegodi. Con questa vittoria, i rossoneri si sono portati al secondo posto in classifica, in coabitazione con il Napoli. La partita si è decisa nel secondo tempo, con un gol decisivo che ha permesso al Milan di ottenere i tre punti e di avvicinarsi agli obiettivi di classifica.

VERONA (ITALPRESS) – Vittoria di misura per il Milan, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi e aggancia il Napoli al secondo posto della classifica. Aumentano adesso a otto i punti di vantaggio dei rossoneri sul quinto posto, con il gol di Rabiot che decide la gara e mette così una potenziale ipoteca sulla qualificazione in Champions dei suoi. Tanto equilibrio e poche occasioni nella prima parte, con il Milan che inizialmente lascia la gestione palla al Verona per poi cercare di sfruttare gli spazi lasciati dagli scaligeri. Arriva al 32? il primo squillo della partita, con la transizione veloce dei rossoneri a trovare la combinazione tra Pulisic e Rabiot che manda al tiro il francese, para Montipò.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Verona basta Rabiot, il Milan si avvicina all'obiettivo Champions Notizie correlate Verona-Milan 0-1: Rabiot segna il gol-vittoria e mette una serie ipoteca sulla ChampionsVerona 19 aprile 2026 - Il Milan non brilla, impantanato nella gara del Bentegodi, da un Verona coraggioso e combattivo, ma alla fine basta un lampo... Rabiot e Gabbia fanno risorgere il Milan, Allegri torna alla vittoria e a Verona si riprende il 2° postoUn gol di Adrien Rabiot permette al Milan di vincere 1-0 in casa del Verona e di riportarsi al secondo posto in classifica, a pari merito con il... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Milan fatica ma passa al Bentegodi, basta un gol per battere il Verona e tornare al 2° posto: la sintesi della partita; SERIE A - Hellas Verona-Milan 0-1, decisivo il gol di Rabiot. Serie A, Verona-Milan 0-1: Rabiot aggancia il NapoliNella 33esima giornata di Serie A, al Milan basta un gol di Rabiot per avere la meglio sul Verona al Bentegodi in un match tutt'altro che esaltante. lapresse.it A Verona basta Rabiot, il Milan si avvicina all'obiettivo ChampionsVERONA (ITALPRESS) – Vittoria di misura per il Milan, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi e aggancia il Napoli al secondo posto della classifica. Aumentano adesso a otto i punti di vantaggio dei ... iltempo.it Vince il #milan a Verona! Basta Rabiot ed è 1-0: 2º posto e Champions blindata! Vi è piaciuta la squadra di Allegri oggi #VeronaMilan facebook Hellas-Milan, vietati i risultati 1 o X. E basta questa Fatal Verona... #MilanPress x.com