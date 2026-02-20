Braida | Avevo il Milan nel destino Il ricordo più bello la vittoria della coppa dei campioni a Barcellona

Ariedo Braida ricorda di aver avuto il Milan nel cuore fin da giovane, attribuendo a questa passione una vera e propria vocazione. L’ex dirigente rossonero rivela che il momento più memorabile della sua carriera è stata la vittoria della Coppa dei Campioni a Barcellona, un trionfo che ancora oggi porta nel cuore. Braida ha condiviso anche qualche dettaglio sui lunghi anni trascorsi nel club, sottolineando l’emozione di quei successi storici.