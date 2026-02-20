Braida | Avevo il Milan nel destino Il ricordo più bello la vittoria della coppa dei campioni a Barcellona
Ariedo Braida ricorda di aver avuto il Milan nel cuore fin da giovane, attribuendo a questa passione una vera e propria vocazione. L’ex dirigente rossonero rivela che il momento più memorabile della sua carriera è stata la vittoria della Coppa dei Campioni a Barcellona, un trionfo che ancora oggi porta nel cuore. Braida ha condiviso anche qualche dettaglio sui lunghi anni trascorsi nel club, sottolineando l’emozione di quei successi storici.
A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera con una figura cruciale dell'epoca d'oro rossonero. Parliamo di Ariedo Braida, dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari. Di seguito le dichiarazioni sul suo rapporto d'amore col Milan. Sul ricordo più bello: "Il pullman a Barcellona dopo aver vinto la prima Coppa dei Campioni contro la Steaua.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
