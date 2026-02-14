Allegri ha commentato il gol di Modric nel post-partita di Pisa-Milan. Il tecnico ha detto che c’è sempre qualcosa da imparare dal centrocampista croato, che ha segnato un gol davvero spettacolare. La partita si è conclusa con il gol di Modric che ha portato il Milan alla vittoria, lasciando il coach con molte riflessioni.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Siamo contenti del risultato e della vittoria, siamo contenti più che della prestazione di alcune situazioni della partita. Sono partite che servono per rimettersi in carreggiata. Non era facile: abbiamo giocato solo due partite negli ultimi 22 giorni. Una volta sbloccata la partita, annullato il gol e sbagliato il rigore: in quel momento lì può succedere di tutto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri nel post-partita di Pisa-Milan: “C’è sempre da imparare da Modric. Gol straordinario”

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan sul Pisa, spiegando che Modric è un calciatore straordinario.

Massimiliano Allegri ha commentato la sua partita contro il Pisa, sottolineando che Modric si è dimostrato un giocatore straordinario, anche se la serata non è stata facile.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Allegri controcorrente dopo Bologna-Milan: Dispiace non giocare più partite; Bologna-Milan, Allegri: Era importate arrivare a 50 punti, partita da fare seriamente; Allegri dopo Bologna-Milan non pensa all'Inter: Più importante la Roma a -7; Allegri vola basso: L’importante è guardare dietro. Giocare meno? Senza Champions un dispiacere.

Milan, Allegri analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni a DAZNMilan, Allegri analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni a DAZN Pisa Milan, terminata 1-2 è la l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel p ... calcionews24.com

Allegri a Sky: Nel primo tempo mezzi addormentati. Da Modric c'è sempre da imparareMassimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara di Pisa-Milan 1-2. Le sue dichiarazioni complete. Qual è il suo ... milannews.it

Pisa-Milan, marcatori e tabellino https://mdst.it/4rbjXnS #SportMediaset facebook

LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com