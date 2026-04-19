Dopo la partita tra Verona e Milan, disputata allo stadio ‘Bentegodi’, l’allenatore dei rossoneri ha dichiarato che il suo futuro con la squadra rimane stabile e che continueranno a lavorare insieme. La sfida, valida per la 33ª giornata del campionato, si è conclusa con i rossoneri in trasferta. L’allenatore ha espresso la volontà di proseguire il percorso con il club, senza accennare a cambiamenti imminenti.

Oggi veramente contava solo il risultato. “Innanzitutto la partita di oggi era complicata: venivamo da due sconfitte. Quando arrivi a sei dalla fine i punti diventano importanti: l’obiettivo è la e c’è paura di non raggiungerlo. È normale che ci sia molta più pressione. Giocare qua a Verona è sempre complicato, indipendentemente dal fatto che il Verona ha fatto solo 18 punti. Hanno delle folate che se gliele concedi rischi di perdere gol. Poi si poteva fare meglio tecnicamente, ma in questo momento bisogna badare al sodo, portare a casa il risultato ed arrivare all’obiettivo Champions”. Ti sei arrabbiato molto con gli attaccanti che non hanno attaccato la profondità: “Sì, in alcuni momenti potevamo attaccare di più la profondità con gli attaccanti, avrebbero allungato il Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo il Verona: “Futuro? Il mio pensiero è qua, proseguiremo insieme”

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