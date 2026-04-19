Milan a Verona un' altra sostituzione non gradita E arrivano i fischi

A Verona, durante la partita di calcio, un giocatore è stato sostituito al 18’ della ripresa. È il secondo cambio non apprezzato in poco tempo, e i tifosi hanno rivolto fischi verso il calciatore. Dopo circa un mese e mezzo senza segnare, il giocatore ha chiesto spiegazioni. La sostituzione ha suscitato reazioni immediatamente udibili tra il pubblico presente allo stadio.

Un'altra sostituzione non gradita, in un'altra partita senza gol e con una prestazione in chiaroscuro, salvata solo dall'assist per la rete di Rabiot. Rafa Leao al Bentegodi non ha brillato, non ha interrotto l'astinenza in fase realizzativa che dura da 50 giorni ed è uscito contrariato al 18' della ripresa per far posto a Santiago Gimenez. Prima di lasciare il campo ha anche lanciato un paio di occhiate cariche di perplessità a Massimiliano Allegri e quando ha varcato la linea laterale, con la mano davanti alla bocca, gli ha chiesto il perché della sostituzione. C'è stato un breve scambio di battute, con il tecnico di Livorno che è sembrato rincuorarlo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, a Verona un'altra sostituzione non gradita. E arrivano i fischi MILAN 3-0 VERONA : IL POSTPARTITA Notizie correlate Maignan, vergogna al Bentegodi: cori discriminatori e fischi per il portiere francese in Verona Milan. Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Olimpiadi, piano di sicurezza per Verona. Presenza Ice non a tutti graditaCon l'arrivo della Zona Gialla, Verona si prepara a ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto; Milan a Verona per ipotecare la Champions; Pronostici Milan - Hellas Verona: rossoneri in cerca di riscatto; Verona-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, raddoppio annullatoI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Serie A: 12 partite Serie B: 4 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Verona-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Milannews.it - facebook.com facebook IL MILAN NON SBAGLIA Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Napoli e Roma, e non sbaglia contro il Verona. x.com