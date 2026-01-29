Olimpiadi piano di sicurezza per Verona Presenza Ice non a tutti gradita

Con l’arrivo della Zona Gialla, Verona si prepara a vivere le ultime fasi delle Olimpiadi e l’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina. La città ha messo a punto un piano di sicurezza, ma non tutti sono soddisfatti. La presenza delle forze dell’ordine e di alcuni sistemi di controllo ha sollevato qualche critica tra cittadini e operatori. La capitale degli eventi sportivi si prepara a chiudere un grande capitolo, tra attese e tensioni.

Con l'arrivo della Zona Gialla, Verona si prepara a ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina. E per garantire la massima protezione durante le manifestazioni, il dispositivo di sicurezza in città sarà oggetto di un imponente. L'artista Ghali sarà presente alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. L'annuncio della presenza di una divisione dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) alle Olimpiadi di Milano Cortina ha suscitato discussioni in Italia.

