migranti clandestini tra 7 giorni via libera al blocco navale

Il governo italiano prepara un nuovo decreto per bloccare le imbarcazioni di migranti clandestini. Tra sette giorni dovrebbe arrivare il via libera al blocco navale. La misura si inserisce nel piano di rafforzamento delle politiche di sicurezza, con un intervento che mira a frenare gli arrivi via mare. Le autorità stanno lavorando per mettere in atto questa nuova stretta, che rischia di cambiare ancora una volta il modo in cui l’Italia gestisce le partenze dei migranti.

Il nuovo percorso normativo del governo sulla sicurezza non si ferma al pacchetto di ieri, ma ci sarà un secondo intervento, a breve, incentrato sull’immigrazione clandestina. Le anticipazioni avevano ventilato l’inserimento di alcune misure già ieri, ma il governo ha annunciato che se ne occuperà la prossima settimana. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. «Andrà la settimana prossima la valutazione del più ampio e complessivo pacchetto di norme che riguardano l’immigrazione. È sostanzialmente ispirato a dare supporto all’entrata in vigore entro giugno del nuovo “Patto Asilo e Immigrazione europeo”». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo ore di riunione, il Governo ha dato il via al nuovo pacchetto sicurezza.

Una petroliera in fuga dalle forze statunitensi nell’Atlantico ha dipinto una bandiera russa sulla fiancata, cercando probabilmente di ottenere protezione internazionale.

