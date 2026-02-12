Il governo ha approvato un giro di vite sul fronte dei migranti, con un nuovo decreto che rafforza i controlli e le espulsioni. Il Quirinale ha fatto sapere che è necessario un richiamo chiaro ai trattati internazionali prima di mettere in atto il blocco navale. La delega prevederà procedure più rapide per espellere stranieri condannati e introduce norme per favorire un modello di gestione più efficace, come quello adottato in Albania. La misura ha già suscitato reazioni tra chi chiede maggiore fermezza e chi invece mette in guardia sui rischi di viol

Diciassette articoli e due capi che intervengono in materia di immigrazione e protezione internazionale, attraverso due mosse: la delega al Governo per l’attuazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo che entrerà in vigore da giugno e la stretta che era stata stralciata dal pacchetto sicurezza, con misure che vanno dalle espulsioni più facili per gli stranieri condannati per alcuni reati al blocco navale. Ma proprio sulla misura bandiera alla quale il Viminale, d’intesa con Palazzo Chigi, non ha voluto rinunciare si è acceso il faro del Colle. Dal Quirinale c’è particolare attenzione alla norma, in quanto serve un esplicito richiamo ai trattati internazionali che, come si sa, hanno valore costituzionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Migranti, varato il giro di vite. La lente del Colle sul blocco navale

Il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

Il governo e le forze dell’ordine trovano un accordo sul nuovo decreto sicurezza.

