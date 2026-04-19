Durante un evento a Milano, un rappresentante politico ha presentato una proposta riguardante la gestione dei permessi di soggiorno per i migranti. La proposta prevede l’introduzione di un sistema a punti che valuta i requisiti per ottenere o rinnovare i permessi. La discussione si è concentrata sulla possibilità di modificare le regole attuali per l’accesso e la permanenza nel paese. La proposta è stata annunciata pubblicamente durante il raduno di un movimento politico.

Durante il raduno dei Patrioti per l’Europa tenutosi a Milano, in piazza Duomo, Matteo Salvini ha delineato una nuova strategia riguardante la gestione dei flussi migratori e la permanenza sul territorio nazionale. Davanti a circa duemila partecipanti alla manifestazione organizzata dalla Lega, intitolata Padroni a casa nostra, il vicepremier ha illustrato una proposta che mira a legare i diritti garantiti dallo Stato al rispetto di precisi obblighi, introducendo un meccanismo di controllo basato su un sistema di punteggio. Il legame tra fiducia statale e doveri del cittadino. La proposta avanzata dal vicepremier durante il suo intervento nel cuore di Milano non punta a un allontanamento indiscriminato degli stranieri, ma si fonda su un concetto di reciprocità tra lo Stato e chi riceve un permesso di soggiorno o la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migranti: la proposta di Salvini sul sistema a punti per i permessi

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