Salvini punzecchia l’Ue | Stop sanzioni sul gas russo e permessi a punti

Matteo Salvini ha criticato le politiche dell’Unione Europea, chiedendo di sospendere le sanzioni sul gas russo e di introdurre un sistema di permessi a punti. In un intervento pubblico, ha precisato che la remigrazione non implica espellere le persone incontrate per strada, ma piuttosto considerare il permesso di soggiorno e la cittadinanza come attestati di fiducia. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione su questioni legate alla gestione dei flussi migratori e alle politiche energetiche europee.

«Remigrazione non vuol dire mandare via chiunque incontri per strada, ma che il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono un atto di fiducia». Dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, il vicepremier Matteo Salvini interviene sui temi dell’immigrazione, proponendo un sistema simile a quello della patente a punti. «Ti garantiamo bonus e sanità gratuita, se però commetti degli errori, anche il permesso di soggiorno a punti: dopo alcuni errori torni a casa tua», ha spiegato. Energia e attacco alle politiche europee Nel suo intervento, il leader della Lega ha affrontato anche il tema della crisi energetica, chiedendo di «sospendere le regole del Patto di stabilità» per utilizzare risorse nazionali a sostegno delle famiglie.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salvini punzecchia l’Ue: “Stop sanzioni sul gas russo e permessi a punti” Notizie correlate Sanzioni Ue sul petrolio russo, scontro tra Salvini e Tajani sulla linea da seguireLa proposta di valutare un allentamento delle sanzioni sul petrolio russo apre una nuova frattura dentro il governo. Leggi anche: Salvini contro Tajani sul petrolio russo. Scontro sullo stop alle sanzioni anti-Putin Contenuti e approfondimenti Salvini punzecchia l’Ue: Stop sanzioni sul gas russo e permessi a puntiDal palco di piazza Duomo di Milano il leader della Lega attacca le politiche europee e rilancia su immigrazione ed energia durante il raduno dei Patrioti ... gazzettadelsud.it Piano UE anti-crisi: smart working obbligatorio, meno riscaldamento e sconti sui trasporti. E Salvini attaccaA fonte dell'aumento dei costi energetici, con la crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz, l'Ue corre ai ripari. La Commissione ha varato un pacchetto di misure, Accelerate Eu , ... tg.la7.it