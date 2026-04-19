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© Ameve.eu - Michelin Primacy 4+ ( 205/50 R17: Verdetto Finale

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Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy: caratteristiche e dimensioniScopri i nuovi Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy: caratteristiche, tecnologie e tutte le misure! newsauto.it

Oggi cambiamo le scarpette alla nostra ranocchietta! Non vedevo l'ora! 76,5k km e spicci fatti, e queste sono le condizioni :) Le pasticche, neanche a dirle, sono praticamente nuove. Montato lo stesso modello, Michelin Primacy 4 su tutte e 4 le ruote. - facebook.com facebook

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