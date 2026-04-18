Un test pratico ha valutato le prestazioni di una specifica misura di pneumatici, la 21545 R17, della gamma Primacy 4+. L'articolo include una nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti. La pubblicazione si concentra esclusivamente sui fatti relativi al test e alla presenza di questi link, senza aggiungere opinioni o analisi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Sicurezza sul bagnato e controllo dell’aquaplaning: le promesse del Primacy 4+. Quando si parla di pneumatici estivi per berline medie, la capacità di gestire le superfici stradali umide rappresenta uno dei parametri fondamentali per chi cerca un equilibrio tra guida quotidiana e protezione. Il Michelin Primacy 4+ è stato progettato con un focus specifico sulla gestione della frenata su bagnato, cercando di mantenere prestazioni costanti durante tutto il ciclo di vita del prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelin Primacy 4+ ( 215/45 R17: Test Pratico

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Oggi cambiamo le scarpette alla nostra ranocchietta! Non vedevo l'ora! 76,5k km e spicci fatti, e queste sono le condizioni :) Le pasticche, neanche a dirle, sono praticamente nuove. Montato lo stesso modello, Michelin Primacy 4 su tutte e 4 le ruote. facebook

Michelin Italiana: energia al futuro con Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy @Michelin #michelinitaliana #primacy5energy #pilotsport5energy #120anni x.com