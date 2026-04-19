Abbiamo messo alla prova le gomme Michelin Primacy 5 nelle dimensioni 22545 R17. Nell’articolo si trovano dettagli sui risultati dei test e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Si specifica che il testo include link di affiliazione, e che potrebbe essere percepita una commissione in caso di acquisti tramite questi collegamenti, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per chi legge.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Frenata sul bagnato: sicurezza costante dal nuovo all’usurato. Quando si parla di sicurezza attiva in un pneumatico estivo, la gestione dell’acqua è il parametro fondamentale che determina la distanza di arresto del veicolo. Analizzando le specifiche tecniche del Michelin Primacy 5, emerge come l’attenzione sia stata focalizzata sulla costanza delle prestazioni nel tempo, un aspetto critico per chi affronta condizioni meteorologiche variabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbiamo testato Michelin Primacy 5 ( 225/45 R17

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